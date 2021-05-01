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Костомаров отреагировал на переход Трусовой в группу к Тутберидзе

14:57
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров прокомментировал «СЭ» переход фигуристки Александры Трусовой в группу Этери Тутберидзе от Евгения Плющенко.

«Переход Трусовой к Тутберидзе? Я не баба Ванга, которая предсказывает, как всё будет, — сказал Костомаров «СЭ». — Это не первые люди, которые уходят от одного тренера к другому. Мы все так же переходили. Конечный результат покажет кто был прав, а кто нет. Вообще, Евгений Плющенко не так давно стал тренером, поэтому сложно сказать почему уходят. Как пришли, так и ушли. А какие там подводные течения, почему так все вышло — я не знаю».

1 мая Плющенко объявил об уходе Трусовой в своем Instagram. У 16-летней фигуристки истек контракт с его академией.

(Артем Бухаев)

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Материалы сюжета: Евгений Плющенко объявил о прекращении работы с Александрой Трусовой, возвращение к Этери Тутберидзе, новости