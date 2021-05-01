Железняков оценил шансы Трусовой прыгнуть пять четверных при Тутберидзе

Алексей Железняков, хореограф отделения «Хрустальный», прокомментировал «СЭ» шансы фигуристки Александры Трусовой прыгнуть пять четверных при тренере Этери Тутберидзе.

- Какие шансы на то, что после возвращения Саша сможет чисто откатать программу, где будет пять четверных прыжков?

— Это только одному богу известно! Прыгать пять четверных в программе — это очень сложно. Нужно же еще, чтобы было правильная подача и интерпретация в плане хореографии, эмоций... И прыгать при этом пять четверных — это нечто на космическом уровне. У меня есть сомнения по этому поводу. Саша атлетически серьезно готова к таким вещам, поэтому вполне может это сделать, но как хореограф могу сказать: при пяти четверных невозможно сделать классную компонентную составляющую и конкурировать в этом плане с Щербаковой. Здесь нужно найти какую-то золотую середину. Да и пять четверных — это довольно опасная история, поэтому нужно, чтобы было все уравновешенно. Нельзя, чтобы ребенок убивался.

Даже по комментариям во время ЧМ можно было увидеть, что, да, взяла третье место, но программы-то не было. Был заход-прыжок-заход-прыжок... Никаких компонентов, в принципе, не было", — сказал Железняков.

1 мая Евгений Плющенко объявил об уходе Трусовой в своем Instagram. У 16-летней фигуристки истек контракт с его академией.

(Данил Алешин)