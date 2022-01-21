«Чем бороться за 15-е места, лучше уеду». Жулин — о тренерской карьере после Олимпиады в Пекине

Тренер чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин рассказал «СЭ» о дальнейших тренерских планах после Олимпиады в Пекине.

— Никита и Вика смогут выдержать еще один олимпийский цикл?

— Этот вопрос под очень большим вопросом.

— Если на этот вопрос будет отрицательный ответ, то есть ли кто-то, с кем бы вы шагнули в Италию, где пройдут следующие зимние Олимпийские игры?

— Хотел бы я знать. По итогу я могу оказаться вообще без учеников, а я хороший. Ситуация — есть три пары: Дэвис-Смолкин, Морозова-Багин и Степанова-Букин, которые никогда в жизни не уйдут. (смеется)

Но очень надеюсь, что кто-то ко мне придет из серьезных пар, с которыми мы будем штурмовать олимпийское золото 2026 года. Надо из этих трех пар кого-то себе взять, может? (смеется) Если не возьму, то уеду. Честно говоря, чем бороться за 15-е места, лучше уеду, если не будет какого-то коронавируса.

XXIV зимние Олимпийский игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).