Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 07:15

«Чем бороться за 15-е места, лучше уеду». Жулин — о тренерской карьере после Олимпиады в Пекине

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Тренер чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин рассказал «СЭ» о дальнейших тренерских планах после Олимпиады в Пекине.

Александр Жулин. «На чемпионате Европы у Синициной-Кацалапова были не такие высокие баллы, как хотелось бы». Жулин — об автобиографии и Олимпиаде в Пекине

— Никита и Вика смогут выдержать еще один олимпийский цикл?

— Этот вопрос под очень большим вопросом.

— Если на этот вопрос будет отрицательный ответ, то есть ли кто-то, с кем бы вы шагнули в Италию, где пройдут следующие зимние Олимпийские игры?

— Хотел бы я знать. По итогу я могу оказаться вообще без учеников, а я хороший. Ситуация — есть три пары: Дэвис-Смолкин, Морозова-Багин и Степанова-Букин, которые никогда в жизни не уйдут. (смеется)

Но очень надеюсь, что кто-то ко мне придет из серьезных пар, с которыми мы будем штурмовать олимпийское золото 2026 года. Надо из этих трех пар кого-то себе взять, может? (смеется) Если не возьму, то уеду. Честно говоря, чем бороться за 15-е места, лучше уеду, если не будет какого-то коронавируса.

XXIV зимние Олимпийский игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

Александр Жулин
Виктория Синицина
Никита Кацалапов
2
Читайте также
Медведев снова воюет с болельщиками. Теперь в Австралии из-за крика Роналду
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Дай им Бог здоровья и еще 16 «Мерседесов». Жулин — о Милохине, Моргенштерне и классической музыке
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости