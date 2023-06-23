Константинова — о реакции родственников на пляжные фото: «Бабушка спрашивает меня: «Стася, как ты мужа искать себе будешь?»

Бывшая российская фигуристка Станислава Константинова в интервью «СЭ» рассказала об отношении родных людей к фото с отпуска, где спортсменка в купальнике.

Ряд снимков распространялся в российских СМИ с неоднозначными заголовками.

«Ох, как же я устала от всех этих новостей, где публикуют мои фото в купальнике... Я сама их не ищу. Мне бабушка присылает фото из газеты, а ей его прислали из Вологодской области. В газете печатали мои фото с Мальдив. Бабушка меня спрашивает: «Стася, как так? Как ты после этого мужа себе искать будешь?» А сама я эти новости даже не смотрю... Причем фотографии, на мой взгляд, совершенно нормальные, обычные. Но заголовки, такой ужас! Неужели это собирает много кликов?

Честно скажу, это неприятно. Для меня мой медийный образ ассоциируется со мной в спорте. Что я была очень вежливая, интеллигентная. Увлекалась литературой. Понятно, что я взрослею, меняюсь, не буду постоянно ходить с прической под Анну Каренину и читать Льва Толстого. В моей жизни есть разные стороны. Мне нравится фотографироваться, публиковать фотографии в соцсети... Но я не ожидала такой подачи и такой реакции. Хотя кто-то на моем месте, наверное, был бы даже и рад», – сказала Константинова.

В последний раз 22-летняя фигуристка соревновалась в декабре 2020 года, когда приняла участие в чемпионате России и заняла 16-е место.

Полное интервью со Станиславой Константиновой читайте на сайте «СЭ».