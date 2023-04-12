Кондратюк: «Лучший фигурист сезона — Семененко. Но вручить два золота ему и Гуменнику было бы более честно»

Российский фигурист, чемпион Европы Марк Кондратюк поделился с «СЭ» мнением о лучшем фигуристе сезона в России.

— Марк, хотелось бы твое мнение добавить в голосование по событию и MVP сезона.

— Я часть событий пропустил. (грустно улыбаясь) Не ручаюсь сказать. Было много классных, новых турниров и мероприятий. Наверное, если бы я участвовал во всех, я бы с большей уверенностью ответил.

Про MVP — я видел результаты опроса... Пусть будет Женя Семененко. Думал между Петей Гуменником и Женей, но, на мой взгляд, победа на чемпионате России ценнее как титул, нежели победа в финале Гран-при. Хотя их результаты по сезону очень близки.

— Ты не сторонник того, чтобы переписать правила в фигурном катании и вручать два золота при равных результатах?

— Сложный вопрос. Подобная ситуация настолько маловероятна, что стоит ли? То есть, одинаковых баллов практически никогда не бывает, тем более, на крупных стартах, и когда речь заходит не про 15-16-е места, а про победу или серебро. Но, наверное, я согласен, что две золотые медали — это было бы более честно и лояльно по отношению к спортсменам, — заключил Кондратюк.

Сам фигурист группы Светланы Соколовской снялся с произвольной программы чемпионата России из-за травмы, но выиграл в этом сезоне бронзу финала Гран-при и приз зрительских симпатий на чемпионате шоу-программ.