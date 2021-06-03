Команда Тутберидзе поздравила Глейхенгауза с 30-летием в стихах
10:36
Команда Этери Тутберидзе поздравила хореографа группы Даниила Глейхенгауза с 30-летием.
В Instagram команды появилось поздравление хореографу в стихах, а также видеонарезка с его участием.
«С днем рождения, Даниил Маркович!
Удачи, здоровья, улыбок и силы,
Всегда позитива в душе и тепла!
Программ гениальных и очень красивых!
А в жизни — успехов во всем и добра!» — говорится в публикации в Instagram команды Тутберидзе.
Глейхенгаузу исполнилось 30 лет сегодня, 3 июня.
Читайте также
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю