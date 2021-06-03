Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Команда Тутберидзе поздравила Глейхенгауза с 30-летием в стихах

10:36
Даниил Глейхенгауз (справа) и Этери Тутберидзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даниил Глейхенгауз (справа) и Этери Тутберидзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Команда Этери Тутберидзе поздравила хореографа группы Даниила Глейхенгауза с 30-летием.

В Instagram команды появилось поздравление хореографу в стихах, а также видеонарезка с его участием.

«С днем рождения, Даниил Маркович!

Удачи, здоровья, улыбок и силы,

Всегда позитива в душе и тепла!

Программ гениальных и очень красивых!

А в жизни — успехов во всем и добра!» — говорится в публикации в Instagram команды Тутберидзе.

Глейхенгаузу исполнилось 30 лет сегодня, 3 июня.

Читайте также

Николишин высказался о матче ЧМ-2021 Россия — Канада
Моргенштерн пришел в суд на беседу по делу о пропаганде наркотиков
Умер актер и каскадер Андрей Погребинский
Волгоградские работорговцы годами продавали людей фермерам

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд