Команда Тутберидзе поздравила Глейхенгауза с 30-летием в стихах

Команда Этери Тутберидзе поздравила хореографа группы Даниила Глейхенгауза с 30-летием.

В Instagram команды появилось поздравление хореографу в стихах, а также видеонарезка с его участием.

«С днем рождения, Даниил Маркович!



Удачи, здоровья, улыбок и силы,



Всегда позитива в душе и тепла!



Программ гениальных и очень красивых!



А в жизни — успехов во всем и добра!» — говорится в публикации в Instagram команды Тутберидзе.

Глейхенгаузу исполнилось 30 лет сегодня, 3 июня.