Сын Плющенко заявил, что хочет участвовать в Олимпиаде

Александр «Гном Гномыч» Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказал, почему решил заниматься фигурным катанием.

«Я пошел на фигурное катание, потому что мой отец — фигурист, олимпийский чемпион двукратный, — рассказал Саша Плющенко в Instagram. - Ну я встал на коньки в два с половиной года, только на хоккейные. Потом я перешёл на фигурные коньки и начал профессионально заниматься. У меня есть золотые медали и серебряные. Я тренируюсь, я готовлюсь и хочу участвовать в Олимпийских играх».

Ранее 8-летний спортсмен занял первое место на соревнованиях МССУОР № 4 имени А. Я. Гомельского Москомспорта «Скоро лето!»