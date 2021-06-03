Сын Плющенко заявил, что хочет участвовать в Олимпиаде
08:42
Александр «Гном Гномыч» Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказал, почему решил заниматься фигурным катанием.
«Я пошел на фигурное катание, потому что мой отец — фигурист, олимпийский чемпион двукратный, — рассказал Саша Плющенко в Instagram. - Ну я встал на коньки в два с половиной года, только на хоккейные. Потом я перешёл на фигурные коньки и начал профессионально заниматься. У меня есть золотые медали и серебряные. Я тренируюсь, я готовлюсь и хочу участвовать в Олимпийских играх».
Ранее 8-летний спортсмен занял первое место на соревнованиях МССУОР № 4 имени А. Я. Гомельского Москомспорта «Скоро лето!»
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