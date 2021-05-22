Слуцкая про выступление Манижи на Евровидении: «Никто не заслуживает хейта»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала своем мнение по поводу выступления российской певицы Манижи на Евровидении. По словам Слуцкой исполнительца поет о нереальной силе и мощи русской женщины.

«Мое лицо, когда я впервые увидела номер Манижи, с которым она представляет нашу страну на Евровидении, — написала Слуцкая в посте со своим фото. - А потом пересмотрела еще пару раз. И вот что надумала.

Это определенно то, чего раньше никогда не было. Да, эпатажно. Да, не вписывается в привычное понимание того, каким должен быть, на мой взгляд, номер для Евровидения. Но, может, это и неплохо?

Очень многие пишут, что смысл песни позорит нашу страну и подрывает авторитет русских женщин. Но мне кажется, если вслушаться, то она, скорее, высмеивает стереотипы, которые преследуют нас на протяжении жизни. И как раз поёт о нереальной силе и мощи русской женщины.

В любом случае, никто не заслуживает хейта. Буллинг — это всегда плохо. И то, что повалилось на Манижу в соцсетях, категорически неправильно. Мы, наоборот, должны поддержать участницу от своей страны. Тем более, что ее выбрали народным голосованием.

Я думаю, чем меньше в нас злобы, желчи и чем больше умения принимать разные точки зрения — тем лучше.

Интересно ваше мнение на этот счет. Что думаете о выступлении Манижи? Будете ли вообще смотреть финал Евровидения сегодня?".

Напомним, Евровидение проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа выступает на нем с песней Russian Woman. По результатам первого полуфинала она вышла в финал.