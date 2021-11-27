Коляда рассказал о состоянии здоровья после снятия с турнира в Австрии

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда поделился впечатлениями после проката произвольной программы и рассказал о своем здоровье.

— Слава богу, удалось поправиться, поэтому все нормально. За здоровье сегодня не переживал.

— Где сложнее кататься — здесь или в Канаде?

— Сложно сказать — и там, и там одинаково, если смотреть на усталость.

— Слава богу, удалось поправиться, поэтому все нормально. За здоровье сегодня не переживал.

— Где сложнее кататься — здесь или в Канаде?

— Сложно сказать — и там, и там одинаково, если смотреть на усталость.

— В чем причины таких прокатов?

— Я знаю в чем проблема, но вам не скажу.

— Кто вас вдохновляет?

— Кумира у меня нет, но вдохновляет супруга.

— Удачи вам, стабильности в прокатах и здоровья.

— И вам здоровья, не болейте — что же мы без вас будем делать.

Михаил Коляда занял второе место по итогам этапа «Гран-при» в Сочи, набрав 264,64 балла.