Коляда рассказал о состоянии здоровья после снятия с турнира в Австрии
Трехкратный чемпион России Михаил Коляда поделился впечатлениями после проката произвольной программы и рассказал о своем здоровье.
— Слава богу, удалось поправиться, поэтому все нормально. За здоровье сегодня не переживал.
— Где сложнее кататься — здесь или в Канаде?
— Сложно сказать — и там, и там одинаково, если смотреть на усталость.
— Слава богу, удалось поправиться, поэтому все нормально. За здоровье сегодня не переживал.
— Где сложнее кататься — здесь или в Канаде?
— Сложно сказать — и там, и там одинаково, если смотреть на усталость.
— В чем причины таких прокатов?
— Я знаю в чем проблема, но вам не скажу.
— Кто вас вдохновляет?
— Кумира у меня нет, но вдохновляет супруга.
— Удачи вам, стабильности в прокатах и здоровья.
— И вам здоровья, не болейте — что же мы без вас будем делать.
Михаил Коляда занял второе место по итогам этапа «Гран-при» в Сочи, набрав 264,64 балла.
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