Коляда упал с четверного сальхова в произвольной программе «Гран-при России»

Российский фигурист Михаил Коляда выступил с произвольной программой на «Гран-при России».

Он упал с четверного сальхова, ошибся на четверном тулупе, прыгнул тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, тройной риттбергер, четверной тулуп + тройной тулуп, тройной аксель, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

За прокат Коляда набрал 180, 16 балла.