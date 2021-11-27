Коляда упал с четверного сальхова в произвольной программе «Гран-при России»
14:56
Российский фигурист Михаил Коляда выступил с произвольной программой на «Гран-при России».
Он упал с четверного сальхова, ошибся на четверном тулупе, прыгнул тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, тройной риттбергер, четверной тулуп + тройной тулуп, тройной аксель, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.
За прокат Коляда набрал 180, 16 балла.
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