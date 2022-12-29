Коляда рассказал, что еще не закончил карьеру фигуриста
Российский фигурист Михаил Коляда перед премьерным шоу «Волшебник в Стране Оз» лаконично рассказал журналистам о планах на будущее и своей роли в спектакле.
— Михаил, сегодня вы в роли Льва. Расскажите немного о шоу, приоткройте занавес.
— Вы спрашивайте, я приоткрою.
— Были ли какие-то сложности при подготовке к шоу?
— Сложности есть всегда, их интересно преодолевать.
— Расскажите, почему людям так нравится фигурное катание? Что их привлекает?
— Это лучше у людей спросить.
— После завершения профессионального спорта многие фигуристы уходят в ледовые шоу. Как этот переход дается психологически?
— Я еще не закончил, поэтому не могу сказать.
— Вы уже думали, что будете делать дальше?
— Думал.
— В тренерство пойдете?
— Это секрет.
— Насколько для вас отличаются профессиональный спорт и ледовые шоу?
— Это абсолютно новый опыт для меня. Ранее я никогда не участвовал в подобных шоу, мне нравится быть его частью.
— Я так удавалось совмещать тренировки и репетиции?
— Сейчас соревнований нет, я как раз пропустил чемпионат России. Все внимание было уделено именно репетициям.
— Как здоровье?
— Более-менее.
— Илья Авербух говорил, что вы с Женей Медведевой будете делать поддержки.
— Нет, не будем.
— Авербух говорил, что вы по пластике похожи на Льва. Как сами ощущаете это?
— Со стороны виднее.
— Что было самым сложным на репетициях? Может, кататься в костюме или что-то еще.
— Видимо, этого не было. Все было преодолимо, не было чего-то суперсложного.
— Ваш Лев добрый или злой?
— Добрый.
— Читаешь ли ты что-то о фигурном катании? Например, какие-то интервью?
— Нет.