Коляда рассказал, что еще не закончил карьеру фигуриста

Российский фигурист Михаил Коляда перед премьерным шоу «Волшебник в Стране Оз» лаконично рассказал журналистам о планах на будущее и своей роли в спектакле.

— Михаил, сегодня вы в роли Льва. Расскажите немного о шоу, приоткройте занавес.

— Вы спрашивайте, я приоткрою.

— Были ли какие-то сложности при подготовке к шоу?

— Сложности есть всегда, их интересно преодолевать.

— Расскажите, почему людям так нравится фигурное катание? Что их привлекает?

— Это лучше у людей спросить.

— После завершения профессионального спорта многие фигуристы уходят в ледовые шоу. Как этот переход дается психологически?

— Я еще не закончил, поэтому не могу сказать.

— Вы уже думали, что будете делать дальше?

— Думал.

— В тренерство пойдете?

— Это секрет.

— Насколько для вас отличаются профессиональный спорт и ледовые шоу?

— Это абсолютно новый опыт для меня. Ранее я никогда не участвовал в подобных шоу, мне нравится быть его частью.

— Я так удавалось совмещать тренировки и репетиции?

— Сейчас соревнований нет, я как раз пропустил чемпионат России. Все внимание было уделено именно репетициям.

— Как здоровье?

— Более-менее.

— Илья Авербух говорил, что вы с Женей Медведевой будете делать поддержки.

— Нет, не будем.

— Авербух говорил, что вы по пластике похожи на Льва. Как сами ощущаете это?

— Со стороны виднее.

— Что было самым сложным на репетициях? Может, кататься в костюме или что-то еще.

— Видимо, этого не было. Все было преодолимо, не было чего-то суперсложного.

— Ваш Лев добрый или злой?

— Добрый.

— Читаешь ли ты что-то о фигурном катании? Например, какие-то интервью?

— Нет.