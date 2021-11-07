Коляда прокомментировал свое выступление на «Гран-при Италии»

Российский фигурист Михаил Коляда подчеркнул положительные моменты в своем прокате на «Гран-при Италии». Чемпион России набрал 273,55 балла, но допустил степ-ауты на трех прыжках.

— Были ошибки, не могу сказать, что слишком грубые. По эмоциям мне понравилось, зрителям огромное спасибо, что поддерживали. Работаем дальше. (смеется) В чем вижу прогресс? Стал чуть увереннее кататься по сравнению с прошлым стартом.

Следующий турнир — в Австрии через два дня. Два старта с перерывом в один день — у меня такого еще не было. Вот и посмотрим. Всегда интересно — устроить себе такой челлендж.