Коган считает, что Туктамышеву рано списывать со счетов

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, что думает о будущем Елизаветы Туктамышевой.

«Лизу рановато мы списываем. Безусловно, она является одним из наших приоритетов. В течение многих лет она показывает стремление к борьбе, любовь к фигурному катанию, уровень человеческих возможностей», — цитирует Когана РИА «Новости».

18 октября о решении Туктамышевой пропустить сезон-2023/24 сообщило РИА «Новости». В СМИ писали, что она может стать тренером.

16 октября сообщалось, что Туктамышева выступит на церемонии открытия второго этапа «Гран-при России» в Омске, которая состоится в субботу, 21 октября.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Также на ее счету победа на чемпионате Европы-2015, бронза европейского первенства 2013 года, победа на чемпионате России-2013.