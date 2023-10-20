Коган считает, что ISU высоко оценил новые форматы российских турниров

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) высоко оценил новые форматы российских турниров по фигурному катанию.

«Эти новые форматы рассматриваются и международной федерацией. На последней конференции долго обсуждали, как хорошо придумали русские, но дальше пока ничего не произошло. Может быть, что-то изменится», — сказал Коган РИА «Новости».