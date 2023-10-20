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Сегодня, 09:06

Коган считает, что ISU высоко оценил новые форматы российских турниров

Виктория Кравченко
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) высоко оценил новые форматы российских турниров по фигурному катанию.

«Эти новые форматы рассматриваются и международной федерацией. На последней конференции долго обсуждали, как хорошо придумали русские, но дальше пока ничего не произошло. Может быть, что-то изменится», — сказал Коган РИА «Новости».

Ранее режиссер-постановщик ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух рассказал, что Константин Эрнст и дирекция Первого канала решили приостановить «Ледниковый период» и сосредоточить свое внимание на показе спортивных событий по фигурному катанию.
Источник: https://rsport.ria.ru/20231020/kogan-1903992086.html?in=l
Фигурное катание
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