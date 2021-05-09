Камила Валиева рассказала о прадедушке, участвовавшем в войне

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о прадедушке, участвовавшем в Великой Отечественной войне.

«Зиннатуллин Насретдин Зиннатуллович 10 апреля 1911 года рождения — мой прадедушка. Был пулеметчиком в стрелковой дивизии. В составе 2-го Украинского фронта прошел семь стран и дошел до Берлина. Был награжден Орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны ll степени, медалью Жукова, за взятие Вены, за победу над Германией и многими другими наградами. После 9 мая 1945 года продолжал служить и вернулся домой в декабре 1945 года. Благодарим тебя за все! Любим, помним, гордимся!» — написала Валиева в Instagram.

15-летняя Валиева — чемпионка мира среди юниоров 2020, победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок-2019/20, серебряный призер чемпионата России (2021).

Сегодня, 9 мая 2021 года наступила 76-я годовщина победы над нацистской Германией в Великой Отечественной Войне.