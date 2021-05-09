Волосожар выложила пост в Instagram, посвященный Дню Победы

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар опубликовала пост, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.

«С 9 мая, друзья, с Днем Победы! Праздник, который подарили нам невероятно мужественные и храбрые люди — наши ветераны. Лишь они знают настоящую цену этой Победы...

Эти люди прошли через страшные испытания, каждый день, прожитый на войне — подвиг.

Мы очень гордимся нашим прадедушкой. Салопенков Лазарь Петрович, который воевал в артиллерийском полку. В феврале 1945 года в Польше он был ранен в ногу и покинул фронт.

Если вы лично знаете кого-то из ветеранов, пожалуйста, поздравьте их. И, если можете, помогайте им по мере сил и возможностей. Ведь с каждым годом этих великих людей все меньше, к сожалению», — написала Волосожар в Instagram.