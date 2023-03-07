Камила Валиева рассказала, какой сверхспособностью хотела бы обладать

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева рассказала, какой сверхспособностью хотела бы обладать.

— Хотелось бы по щелчку сразу быть собранной — чтобы сразу же был образ, макияж, прическа! Чтобы не нужно было на это тратить времени так много, — приводит SW-STRAZY слова Валиевой.

В воскресенье, 5 марта в финале «Гран-при России» Валиева заняла второе место, она набрала 241,76 балла по сумме двух программ. Победителем соревнований стала еще одна фигуристка из группы Этери Тутберидзе, Аделия Петросян (255,01).