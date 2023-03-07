Тутберидзе объяснила, почему отсутствовала на вручении государственных наград

Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в комментарии для «СЭ» рассказала, почему не присутствовала на церемонии награждения орденом Александра Невского.

Ранее об отсутствии тренера в конференц-зале Олимпийского комитета России 7 марта сообщил RT.

— Почему вы не были на вручении государственных наград?

— Я заболела.

— Будете получать в каком-то особом порядке?

— Нет, думаю, когда будет следующее награждение.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, Тутберидзе была удостоена ордена Александра Невского за обеспечение успешной подготовки спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине.