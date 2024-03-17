Календарь шоу Тутберидзе: расписание выступлений — даты и города
Весной 2024 года пройдет очередной тур шоу Этери Тутберидзе
Стал известен календарь весенних шоу команды Этери Тутберидзе. Известно, что в туре не примут участие Камила Валиева (из-за дисквалификации) и Анна Щербакова (по причине травмы). Зато ожидаются выступления Александры Трусовой, Евгении Медведевой, Елизаветы Туктамышевой, Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и других звезд фигурного катания.
Дополнительная информация о составе будет опубликована заблаговременно для каждого города тура.
Календарь шоу Тутберидзе
- 30 марта — Челябинск
- 2 апреля — Новосибирск
- 3 апреля — Барнаул
- 6 апреля — Пенза
- 9 апреля — Санкт-Петербург
- 12 апреля — Москва
- 15 апреля — Ярославль
- 17 апреля — Владивосток
- 19 апреля — Хабаровск
- 23 апреля — Уфа
- 25 апреля — Тольятти
- 27 апреля — Нижний Новгород
- 30 апреля — Чебоксары
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