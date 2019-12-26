Как Медведева, Туктамышева, Косторная и Трусова провели первую тренировку в Красноярске? Первый канал все показал

Первый канал на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеоролик о первом дне тренировок женщин-одиночниц в преддверии короткой программы на чемпионате России.

На нем в числе прочих запечатлены Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова опубликовала в своем Instagram фотографию со своей одногруппницей чемпионкой мира 2015 Елизаветой Туктамышевой после жеребьевки чемпионата России в Красноярске.

Короткая программа у женщин состоится 27 декабря в 15.30 по московскому времени.