Кацалапов ответил на вопрос о кумирах в жизни и спорте

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, ответил на вопрос о том, кто его кумир в жизни.

«На днях меня спросили, кто мой кумир в жизни. На самом деле, у меня его нет.

Я всегда стараюсь двигаться сам. Но я обожаю читать и смотреть автобиографии великих людей. Также в спорте всегда есть «кумиры». Стараюсь что-то проецировать на себя и использовать, если понимаю, что мне это помогло бы.

Вообще я считаю, что каждый человек уникален. У всех своя жизнь и своя судьба. Невозможно прожить чью-то судьбу. Ты должен всегда оставаться самим собой», — написал Кацалапов в соцсетях.

Кацалапов и Синицина являются чемпионами мира в танцах на льду (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2021). На Олимпиаде в Пекине пара завоевала золото в командном соревновании и серебро в турнире танцоров.