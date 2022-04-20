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Сегодня, 16:55

Тарасова поддержала Ягудина, раскритиковавшего Трусову

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разгворове с «СЭ» поддержала критику Алексея Ягудина в адрес Александры Трусовой.

«Полностью согласна с Лешей. В его словах есть правда, это так», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Ягудин написал в соцсетях: «А нет, случайно, желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, то тогда все нормально».

18 апреля Трусова рассказала о том, что хочет выучить пятерной прыжок.

Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. Она первая исполнила два четверных в одной программе, а также первая исполнила три четверных.

На Олимпиаде-2022 в Пекине 17-летняя Трусова стала первой исполнительницей, которая сделала пять четверных прыжков в одной программе.

Александра Трусова
Алексей Ягудин
Татьяна Тарасова
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Ягудин о прыжке Трусовой в пять оборотов: «А нет желания хоть раз откататься чисто с четверными и тройным акселем?»
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