Тарасова посоветовала Горшкову переизбираться на пост президента федерации фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что успехи отечественных фигуристов связаны с хорошей работой Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), поэтому ее нынешний президент Александр Горшков должен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы организации.

«Не принято до выборов говорить, но я считаю, что наша федерация работает очень хорошо. От этого у нас такие большие достижения. Поэтому я думаю, что на новый срок Горшкову надо идти», — сказала Тарасова ТАСС.

Отчетно-выборная конференция ФФККР, на которой изберут президента организации, пройдет 25 мая.

Горшков возглавляет федерацию с 2010 года. Он также является олимпийским чемпионом 1976 года и шестикратным чемпионом мира в танцах на льду.