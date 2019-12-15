Известный комментатор Тед Бартон будет комментировать чемпионат России по фигурному катанию

Известный комментатор Тед Бартон на своей странице в Twitter сообщил, что будет одним из комментаторов чемпионата России по фигурному катанию.

— Для меня большая честь объявить, что я буду работать с 26 декабря на чемпионате России в Красноярске, — написал Бартон. — Я буду комментировать этот турнир для российского телеканала.

Чемпионат страны по фигурному катанию будет проходит с 24 по 29 декабря. По его итогам будут сформированы участники чемпионата мира и Европы.