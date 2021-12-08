Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Загитова призналась, что очень ждет чемпионат мира по волейболу

13:36
Теги:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала в своем Instagram, что будет болеть за национальную сборную по волейболу на ЧМ-2022, который пройдет в России.

«Я всю жизнь занимаюсь индивидуальным видом спорта. Хотя за мной всегда стояли тренеры и другие специалисты. Так что ощущение команды мне очень хорошо знакомо. И все же по-настоящему командный вид спорта — это другое. Ты разделяешь ответственность за результат с другими людьми.

Сложнее это или проще, я не знаю. Но наблюдать за командным спортом мне всегда интересно. Поэтому меня очень радует, что в 2022 году Россия примет чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Он пройдет в 10 российских городах. Финал чемпионата пройдет в Москве. Я буду болеть за нашу сборную!» — написала Загитова.

Турнир пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Ягудин в роли Глейхенгауза, Медведева играет саму себя, а Хромых прыгает четверные. Стоит ли смотреть «Последний аксель»?
Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции
0