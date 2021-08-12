Ягудин не заметил смог в Красноярске, пришлось объясняться из-за волны хейта

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин выложил фотографию с набережной в Красноярске.

«Обожаю Красноярск», — написал Ягудин в Instagram.

В комментариях жители города возмутились тому, что фигурист не заметил смога на заднем плане, который образовался из-за пожаров в Сибири. Также красноярцы обвинили его в том, что пост был сделан за деньги.

Ягудин закрыл комментарии к публикации. Позже он опубликовал пост, в котором объяснил ситуацию, но ему продолжили писать гневные сообщения в Instagram.

«Уважаемые жители Красноярска! Минуточку внимания. Это не извинение, а констатация фактов!

9 августа я приехал на съемки передачи «Герои спорта», приуроченной ко Дню физкультурника, по приглашению своих друзей из Красноярска. Друзей у меня в этом городе много. И приглашают меня часто.

С этим городом меня многое связывает. В 2016 году я женился в Красноярске, и город был выбран не случайно. А в 2019 году представлял зимнюю Универсиаду в статусе посла.

Наше мероприятие прошло в центре города, где мне показалось, что смог был небольшой, и запах я не ощущал. На тот момент я не почувствовал никакой катастрофы. После мероприятия мне прислали фотографии, и я их выложил без какой-либо задней мысли. Фотографии я никогда не фотошоплю. Что прислали, то и выложил.

Когда я писал, что не ощутил смога, я был искренен. И вообще не ожидал такой реакции. Я не был на окраине города, не гулял везде, не был на севере, на востоке, я действительно мог не увидеть и не прочувствовать всю ситуацию, так как провел в городе всего несколько часов.

В чем я не прав? Я не считаю себя большим интеллектуалом и признаю, что совершил глупость, не проанализировав масштаб беды для горожан, написав в комментариях, что не видел смог. Но на тот момент я никого не обманывал. Писать, что мне заплатили за вранье... Это просто смешно. Вы представляете, сколько человеку должны заплатить, чтобы он пошел на такое? Вы серьезно? А главное, кто и зачем мне за такое должен платить? За вранье деньги берут только м***и. Извините, себя к таковым не отношу. Глупец? Бывает. Не самый умный.

В чем вы не правы? Травля в 21-м веке стала самой ужасной штукой современности. Многих доводят до суицидов, нервных срывов. Комиков травят за неуместные шутки, травят за фразы о феминизме и т.д. С хейтом можно столкнуться везде. В фигурном катании так вообще. Но я спокойно к этому отношусь. Я уже дед, как меня по приколу называют друзья. Но вы в следующий раз задумайтесь, а так ли плох Ягудин, чтобы ему писать гадость, когда в мире столько подонков?»