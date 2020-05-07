Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая прокомментировала решение двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой сменить тренера. Фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе и будет заниматься в Академии Евгения Плющенко.

— Как это прокомментировать? А так, что процесс нормальный, ситуация обычная, — цитирует «Российская газета» Слуцкую. — В конце сезона фигуристы переходят от одного тренера к другому. Спортсмены в поиске, хотят совершенствоваться, решать более сложные задачи, выполнить которые по разным причинам пока не удалось. Так поступила и Саша Трусова.

Конечно, у прежнего наставника возникает обида. Ведь отдано столько сил. Но что тут поделать. Расставание — это тоже часть тренерской судьбы.

Женя Плющенко получил очень хороший, уже подготовленный материал. У него есть реальная возможность по-настоящему проявить себя. Наступил новый виток в тренерской работе. Все в его руках.