Роднина — о пропаже фигуристки Горбачевой: «Тревожно. А высказывать предположения еще тревожнее»

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о пропаже фигуристки Алины Горбачевой.

«Давайте подождем какого-то результата. Раз ее разыскивают, давайте подождем. Чего гадать-то на кофейной гуще? Тревожно. А высказывать предположения еще тревожнее. Будем ждать новостей», — сказала Роднина «СЭ».

16-летняя спортсменка пропала 28 августа в 19 часов вечера. Девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Горбачева. Что известно на данный момент