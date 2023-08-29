Чемпионка России Худайбердиева выразила готовность поучаствовать в поисках Горбачевой

Российская фигуристка, чемпионка России в танцах Елизавета Худайбердиева выразила готовность принять участие в поисках пропавшей на северо-западе Москвы фигуристки Алины Горбачевой.

Она оставила сообщение на форуме организации «Лиза.Алерт», где объявлен сбор добровольцев, заметил «СЭ». Поиски ориентировочно должны начаться сегодня вечером.

16-летняя спортсменка, чемпионка России среди юниоров пропала 28 августа в 19 часов. Девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз ее видели на входе в парк на Покровской набережной в 19.08 по московскому времени.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Горбачева. Что известно на данный момент