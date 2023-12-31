Роднина отреагировала на то, что ее критикуют за жизнь в Америке

Депутат Госдумы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала критику в свой адрес по поводу того, что она жила в США.

«Я спокойно реагирую на критику людей, что я жила в США. Я жила [там], как и многие другие люди, которые сейчас живут и работают в России. Это было другое время, не как сейчас. Я жила в Москве, когда еще даже многие не родились. И поехала в США, когда большинство хотели переехать в Москву. А сейчас я живу в Москве, когда многие начали бежать куда-то. Не понимаю, какая может быть критика по моему периоду жизни в США», — приводит слова Родниной Sport24.

Бывшая фигуристка заявила, что нужно улучшать свою жизнь, а не смотреть за кем-то в замочную скважину. Также Роднина отметила, что обсуждение происходящего в чужих жизнях ни к чему полезному не приводит.

Ранее депутат Госдумы РФ заявила, что Москва сейчас намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк.

74-летняя Роднина — трехкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка СССР. Она является самой успешной и результативной фигуристкой в истории парного катания. Роднина в 1969-1980 годах не проиграла ни одного соревнования, в которых она участвовала с партнерами.

В 1990-е она уехала в США по приглашению Американского международного центра по фигурному катанию и вернулась в Россию только спустя 12 лет.