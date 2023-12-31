Рудковская заявила, что Трусова упала и разбила ногу перед премьерой шоу «Русалочка»

Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что серебряный призер олимпийских игр Александра Трусова упала и разбила ногу перед премьером шоу «Русалочка». Фигуристка исполняет главную роль в постановке.

«Саша устала очень сильно, она вчера упала, разбила ногу. Сегодня каталась на волевых, как и Евгений Викторович [Плющенко]», — цитирует Рудковскую «Чемпионат».

Премьера шоу состоялась 29 декабря. Помимо Трусовой и Плющенко, участие в нем принимают двукратный чемпион России Евгений Семененко и победитель этапа «Гран-при России» Софья Самоделкина.

Трусова чисто сделала каскад из лутца и сальхова на шоу Плющенко, но ошиблась на акселе. Видео