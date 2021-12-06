Ирина Роднина отреагировала на слова Рудковской про Тутберидзе

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слова музыкального продюсера Яны Рудковской.

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко заявила, что не считает Этери Тутберидзе величайшим тренером. По ее словам, тренер не может быть величайшим при конвейере из спортсменок, у которых нет взрослой карьеры в спорте.

«Величайший тренер? Это перебор. Я боюсь этого слова. И не могу назвать величайшим ни одного тренера и спортсмена. Величайший у нас Гагарин, Терешкова. Еще есть высказывания в стиле шедеврально... Смешно», — сказала «СЭ» трехкратная олимпийская чемпионка и 10-кратная чемпионка мира.

В прошлом сезоне в академию Плющенко перешли чемпионка Европы Алена Косторная, а также победительница юношеского чемпионата мира Александра Трусова. Однако затем обе фигуристки вернулись в группу Тутберидзе.