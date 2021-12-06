Хореограф группы Тутберидзе назвал команду тренера великой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением о словах Яны Рудковской, которая заявила, что не считает Тутберидзе величайшим тренером.

«Я думаю, что только искренние болельщики фигурного катания и тренеры могут делать выводы о том, кто величайший тренер, а кто нет, — сказал Железняков в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Мне кажется, что за тренера говорят его результаты. Если обсуждать и говорить про какой-то конвейер, то давайте возьмем художественную гимнастику. Почему мы не говорим про конвейер в художественной гимнастике? Там тоже очень молодой вид спорта, и девочки тоже очень рано оттуда уходят».

Также он отметил, что не относится серьезно к словам Рудковской.

«Я к ее словам не отношусь серьезно в этом плане. Мы знаем, что это мнение абсолютно предвзято. Ни для кого не секрет, что это два конкурирующих лагеря. И очень часто на нашу команду набрасываются. Отношения с этим противоборствующим лагерем у нас изначально сложились неправильно. Я за здоровую конкуренцию, а не за то, чтобы мы сейчас все друг друга поливать помоями и хаяли.

Могу сказать одно: Этери Георгиевна просто живет на этих катках, как и вся ее команда, и не знает своей личной жизни. То же самое и с Сергеем Дудаковым, и Даниилом Глейхенгаузом. Все честно и фанатично работают на результат. Я с большой уверенностью говорю, что команда Этери Тутберидзе — это великая команда в мире фигурного катания. Судить можно по результату".

Ранее Рудковская в интервью «СЭ» заявила следующее: «Что величайшего в конвейере из спортсменок, у которых нет взрослой карьеры в спорте?»