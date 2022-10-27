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Авербух: «Если ты взвалил на себя право выхода на сцену, то ты обязан следить за своим внешним видом»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Хореограф Илья Авербух во время съемок очередного выпуска шоу «Ледниковый период» рассказал «СЭ», как отнесся к заявлению фигуристки Кейтлин Хавайек о ее проблемах с лишним весом.

— Одно из событий последних дней: Кейтлин Хавайек сказали на награждении «Гран-при», что ей нужно худеть. Думали об это проблеме?

— Проблема глубже в плане замечания. Так мы можем дойти до того, что не сможем тренировать участников. Любое замечание дискредитирует человека. Если сказать: «Вытяни ногу», — то могут ответить: «У меня не красивые ноги?» Нужно идти к психиатру. Для меня понятная история. Если ты живешь и не готовишь себя к выходу на сцену, то никто не может тебе сделать замечание. Но если ты взвалил на себя право выхода на сцену, то ты обязан следить за своим внешним видом, уважать зрителей, которые на тебя смотрят. Понятно, что есть разные критерии. Полнота — это прекрасно, есть отдельные шоу про это. Но если мы говорим про лед, то он подразумевает за собой эстетику. Сделать замечание — это не оскорбление. Если ты не хочешь продолжать, то ты можешь, есть все что хочешь. В России есть основополагающие правила.

Илья Авербух
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