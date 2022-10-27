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Сегодня, 19:25

Жулин — о возможной пропуске российскими фигуристами Олимпиады: «Лучше выступать в шоу, зарабатывать деньги и кормить семью»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Заслуженный тренер России Александр Жулин во время съемок очередного выпуска шоу «Ледниковый период» рассказал «СЭ», как относится к тому, что российские фигуристы рискуют пропустить ближайшую Олимпиаду.

— Для меня это не интересно. Если говорить обо мне, то я закончил карьеру, на Олимпиаде занял бы какой-то место и для меня это было бы уже неинтересно. Лучше выступать в шоу, зарабатывать деньги и кормить семью.

— В марте будет турнир шоу-программ. Вы бы там не поучаствовали?

— Нет. Буду там участвовать, как хореограф. Надеюсь, что там выступят Вика с Никитой. У меня даже есть задумка с номером.

Олимпиада
Александр Жулин
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