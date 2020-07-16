Илья Авербух показал дом, в котором живет со звездой «Папиных дочек»

Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, 46-летний хореограф Илья Авербух показал дом на живописном берегу Истринского водохранилища. Ранее он затеял реновацию: на месте старого дома скоро появится новый — более просторный и усовершенствованный, сообщает Starhit.

Ранее стало известно, что Авербух встречается с 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой, известной по сериалу «Папины дочки».

«Мы планирует разобрать этот дом, сделанный из очень качественного бруса, и перевести на новое место, где он обретет новую жизнь, — рассказал коммерческий директор строительной компании Константин Брунер. — Он продолжит радовать новых хозяев. В этом доме несколько особенностей: он сопоставим с кирпичным. Здесь прохладно летом и тепло зимой. Дом спроектирован таким образом, что его можно расположить как на маленьком, так и на большом участке. Новый хозяин получит это жилье через два месяца и сможет его эксплуатировать».