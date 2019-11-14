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Илья Авербух: «Опыт Медведевой может разбиться о четверные прыжки Трусовой»

17:40

Хореограф Илья Авербух высказал мнение, что опыт Евгении Медведевой на этапе «Гран-при» в Москве может «разбиться» о четверные прыжки в исполнении Александры Трусовой.

— Весь опыт в этом сезоне разбивается о четверные (прыжки), — цитирует «РИА Новости» Авербуха. — Жене нужно кататься максимально чисто. Нужно быть уверенной. Правильно (тренер Брайан) Орсер говорит, что она в хорошей форме. Видно, что она проделала колоссальную работу и готова к сезону очень здорово.

Для Жени сейчас очень важно откатать хорошо. Она продолжает готовиться к чемпионату России. Конечно, теоретические шансы на попадание в финал у нее еще есть. Думаю, что это будет очень сложно.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191114/1560945201.html

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