Игнатов рассказал, как на его прокат повлияли сложности с получением канадской визы

Макар Игнатов, выступающий в мужском одиночном катании на этапе «Гран-при» в Канаде исполнил чисто четверной риттбергер, каскад из четверного и тройного тулупа, а также тройной аксель и набрал за свою короткую программу 89,79.

Отметим, что Макар не смог вовремя вылететь в Ванкувер из-за проблем с получением канадской визы.

«Чувствую себя вроде хорошо. Да, были непонятки как что и почему будет, но в целом пока справляемся с обстоятельствами. Посмотрим, как все будет дальше. По поводу отдельной тренировки для сборной России скажу, что это было необычно. Не было ощущения соревнований, будто не на «Гран-при», а на отдых приехали или на сборы. Вроде и на льду, но все свои. А вот когда я сегодня утром пришел на официальную тренировку, то сразу начало меня потряхивать.

Эмоций от проката особых пока нет, все-таки впереди еще произвольная, все мысли идут туда. Оцениваю свое выступление на 4-ку с минусом. Были моменты, когда я чувствовал определенную неуверенность. Хотелось бы кататься из раза в раз лучше. Похудел? Вполне возможно, специально не слежу за весом. Но бывает ощущение периодически, что в тренировочном процессе мне тяжело из-за веса, поэтому шаги определенные в этом плане предпринимаю.

Низкая стоимость риттбергера меня не обижает, я не вижу какого-то угнетения риттбергера. Лично для меня проще риттбергер проще лутца, лутц сложнее дается. На самом деле многие спокойно могут исполнять риттбергер, просто даже не пробовали", — сказал Игнатов.