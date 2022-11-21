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Сегодня, 17:15

Художник-скульптор Филатова прокомментировала участие Мишина в разработке платьев Туктамышевой

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева и Алексей Мишин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Театральный художник Галина Филатова, которая уже четыре года работает с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой, рассказала об участии Алексея Мишина в разработке костюмов для чемпионки мира.

— Алексей Николаевич говорит: «Послушайте старого модельера» (смеется). Он же шутник. У него очень трепетное отношение к Лизе и свое видение. Я всегда к нему прислушиваюсь. Он имеет на это право. Одно дело, когда что-то просто в моей голове, другое дело — в его. Я вообще люблю командную работу — и Татьяна Прокофьева добавляет что-то свое. Это огромный плюс, что они позволяют работать в команде.

На четвертом этапе «Гран-при России» Туктамышева победила, обыграв учениц Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко Софью Акатьеву и Софью Муравьеву. Костюмы для фигуристки шьет Галина Филатова, в том числе она сшила новое темно-бордовое платье, которое Елизавета презентовала в Москве.

Елизавета Туктамышева. «Мишин говорит: «Послушайте старого модельера». Художник-скульптор из Петербурга — о новом платье Туктамышевой

Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Елизавета Туктамышева
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