Художник-скульптор Филатова прокомментировала участие Мишина в разработке платьев Туктамышевой

Театральный художник Галина Филатова, которая уже четыре года работает с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой, рассказала об участии Алексея Мишина в разработке костюмов для чемпионки мира.

— Алексей Николаевич говорит: «Послушайте старого модельера» (смеется). Он же шутник. У него очень трепетное отношение к Лизе и свое видение. Я всегда к нему прислушиваюсь. Он имеет на это право. Одно дело, когда что-то просто в моей голове, другое дело — в его. Я вообще люблю командную работу — и Татьяна Прокофьева добавляет что-то свое. Это огромный плюс, что они позволяют работать в команде.

На четвертом этапе «Гран-при России» Туктамышева победила, обыграв учениц Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко Софью Акатьеву и Софью Муравьеву. Костюмы для фигуристки шьет Галина Филатова, в том числе она сшила новое темно-бордовое платье, которое Елизавета презентовала в Москве.