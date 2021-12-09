Горшков считает правильным решением Коляды вернуть прошлогоднюю произвольную программу
18:24
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков высказался по поводу возвращения российского фигуриста Михаила Коляды к прошлогодней программе «Белый ворон». Она основана на музыкальной теме фильма о танцовщике Рудольфе Нурееве.
«Считаю это правильным решением», — цитирует Горшкова ТАСС.
В текущем сезоне 26-летний Коляда стал серебряным призером этапов «Гран-при» в Турине и Сочи. Фигурист вышел в финал серии, который должен был пройти в Японии с 9 по 12 декабря, однако турнир был отменен.
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