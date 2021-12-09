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Горшков считает правильным решением Коляды вернуть прошлогоднюю произвольную программу

18:24
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков высказался по поводу возвращения российского фигуриста Михаила Коляды к прошлогодней программе «Белый ворон». Она основана на музыкальной теме фильма о танцовщике Рудольфе Нурееве.

«Считаю это правильным решением», — цитирует Горшкова ТАСС.

В текущем сезоне 26-летний Коляда стал серебряным призером этапов «Гран-при» в Турине и Сочи. Фигурист вышел в финал серии, который должен был пройти в Японии с 9 по 12 декабря, однако турнир был отменен.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13159997

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Виктория Кравченко все материалы автора
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