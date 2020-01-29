Хореограф Тарасовой и Морозова: «Они в своем роде последние из могикан»

Марина Зуева, хореограф Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, поделилась впечатлением от работы со спортивной парой. На прошедшем в Граце чемпионате Европы дуэт завоевал серебро, уступив соотечественникам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

— Знаю точно: если Вова с Женей хорошо прокатаются, их результат способен оказаться очень высоким, — цитирует RT Зуеву. — Вот и все. Конечно, оплошности ребят меня расстроили, было бы глупо это отрицать. Но лучше пусть эти неприятности произойдут сейчас, нежели в тот момент, когда уже ничего нельзя будет исправить. Основная-то работа у нас сделана, и вы, надеюсь, это видите. Поменялся имидж пары, она обрела лицо, поехала, закаталась. Более того, я четко отмечаю улучшения от старта к старту.

— Когда вы начали работать с Евгенией и Владимиром, не испытывали сожаления, что ваше сотрудничество с этими фигуристами началось только сейчас, а не после Игр в Сочи?

— Никогда не думала об этом. Зачем? В этом отношении я всегда живу сегодняшним днем. Мне нравится работать с ребятами, у меня есть, что им дать, есть понимание, как их развивать дальше. Я бы даже сказала, что Тарасова и Морозов в своем роде последние из могикан: последние, кто выглядит на льду, как настоящая пара, в полном смысле этого понятия.