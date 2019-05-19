Хореограф: "Не видел интервью Медведевой, музыку для Загитовой выбрали до отпуска"

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе прокомментировал выбор музыки для показательного выступления Алины Загитовой.

Ранее Евгения Медведева заявила в интервью, что ей очень нравится композиция Билли Айлиш "Bad guy". Позднее стало известно, что эту песню Загитова будет использовать для показательного выступления.

- Отвечу один раз, дальше буду удалять. Интервью не видел, музыку выбрали еще до отпуска, как вернулись - начали ставить, - ответил Глейхенгауз в Инстаграме на вопрос о выборе композиции.