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Сегодня, 16:53

Хореограф Кондратюка рассказал, что подошел к постановке его программы как к мини-спектаклю

Алина Савинова
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Хореограф Никита Михайлов рассказал, что подошел к постановке номера олимпийского чемпиона Марка Кондратюка для турнира шоу-программ как к мини-спектаклю.

«Идея постановки номера моя и моей жены Анастасии. В номере использовались элементы теневого театра — роза Марка была сделана из специальной пиробумаги, которая сгорала, мы также построили три планеты, на которые он мог забираться и искать цветок. Приз зрительских симпатий — это приятно, но я думал, мы будем повыше. Был же конкурс шоу-программ, программы должны были нести в себе творчество, я подошел к этому как к мини-спектаклю, но оценили как оценили, будем делать выводы к следующему году», — приводит ТАСС слова Михайлова.

На турнире шоу-программ, который прошел 18 марта в Москве, Кондратюку был присужден приз зрительских симпатий.

Источник: https://tass.ru/sport/17319061
Фигурное катание
Марк Кондратюк
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