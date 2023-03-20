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Сегодня, 17:15

ISU ждет консультаций с МОК по вопросу допуска российских фигуристов

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В Совете Международного союза конькобежцев (ISU) в комментарии для «СЭ» оценили возможность допуска российских спортсменов после консультаций с международными федерациями.

«ISU внимательно следит за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также за дискуссиями внутри Олимпийского движения. ISU принял к сведению заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам его заседания 25 января 2023 года, в котором говорится, что МОК продолжит двусторонние консультации с международными федерациями. В ожидании таких консультаций с МОК, а также консультаций внутри ISU, ISU будет придерживаться своей политики», — заявили в пресс-службе ISU.

Исполком МОК 25 января этого года выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Также было предложено не допускать атлетов, активно поддерживавших ситуацию на Украине.

(Дарья Алексеева)

МОК
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