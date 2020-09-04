Российская фигуристка Софья Акатьева в разговоре с журналистами после победного юниорского первенства Москвы самокритично высказалась о своем выступлении и рассказала о программах на сезон.

— Я очень рада, что выиграла, но понимаю, что программы откатала нечисто, — начала 13-летняя Акатьева. — На тренировках получалось по-другому, и четверной тулуп, и тройной аксель на последнем прокате удалось сделать. Считаю, что сегодня прокат был неидеальным. Так что постараюсь на следующих соревнованиях быть все ближе и ближе к идеалу.

— Есть идеал среди фигуристов?

— Идеал — девочки из нашей группы, мне очень нравится Аня Щербакова, как она прыгает четверные. Но вообще идеал — четверной тулуп, и тройной аксель в моей программе.

— Другие четверные учите?

— В начале сезона заходила на четверной сальхов, но сейчас турниры, учить сложно. Постараюсь в конце сезона его делать постоянно.

— Какие образы у вас в программах на этот сезон?

— В короткой программе я катаю суперзвезду, которая стоит на красной дорожке, раздает автографы. В произвольной — Мулан, это девушка, которая пошла вместо отца на войну, боролась там и выиграла. Я стараюсь передать этот образ, в начале мягкая музыка, все движения делаю плавно. Во второе половине музыка жесткая, быстрая, и у меня меняется стиль, эмоции другие. Программу мне ставили в Новогорске на сборах Этери Георгиевна (Тутберидзе. — Прим. «СЭ») с Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом. — Прим. «СЭ»), они придумали образы, мне очень понравилось.

— Какие будут следующие соревнования?

— Этапы Кубка России, наверное, в Сызрани, первенство России. Надо посмотреть, сама еще не знаю. (Смеется.)

— Успеваете учиться?

— Я еще ни разу не попала в школу в этом году, потому что готовилась к турниру. С понедельника буду ходить, сдавать то, что не успела за эту неделю. Хожу утром на первые два урока, если хореография — на один.

— Со взрослыми уже хочется себя попробовать?

— Да, очень хочу уже соревноваться со взрослыми, с Аней Щербаковой прям очень хочется! (Дмитрий Кузнецов)