«Хочется сделать максимально усложненный контент». Туктамышева оценила свое выступление в Финляндии

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева после турнира в Финляндии, где она стала второй, набрав за две программы 212,53 балла, отметила, что довольна своим выступлением.

— Получилась хорошая проверка перед этапами серии «Гран-при», — отметила в интервью ФФКР Туктамышева. — Я очень довольна своей короткой программой, в произвольной программе не получилась новая для меня комбинация «двойной аксель-ойлер-тройной сальхов», которую я сейчас разучиваю, хочется сделать максимально усложненный контент, поэтому идем вперед малеленькими шажочками. Сейчас надо выдохнуть перед этапом «Гран-при» в Лас-Вегасе.

Есть над чем работать, но это начало сезона даже лучше прошлого и я довольная тем, как развиваюсь и совершенствуюсь.