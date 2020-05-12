Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что в новом сезоне представит перешедшую от Этери Тутберидзе Александру Трусову в новом облике.

— Я всегда любил вызовы, всегда шел вперед, моя школа в ближайшем будущем будет номером один. И я это доведу до ума, — цитирует Плющенко РИА «Новости». — Не просто так я начал строить свой каток. У меня большие планы, потому что я свое дело люблю и не боюсь его. Мы в этом году показали очень неплохой результат с братьями Сарновскими, которые только недавно перешли ко мне. Софья Титова вообще выиграла первенство России среди младшего возраста и первенство Москвы. Результат у нас есть. Но я никогда не говорю, что результат есть только у меня. Сейчас у нас в академии сформировывается классный коллектив из педагогов, хореографов. Да, у нас не было таких супервыдающихся спортсменов, но в этом году мы тоже отметились своими достижениями. С приходом Саши, Жилиных, других спортсменов мы открываем новые возможности. У всех есть слабые места, которые нужно подтянуть. Я вас уверяю, что Трусова в следующем сезоне будет совершенно новой Трусовой. Я готовлю ей суперспециалистов, которые будут с ней работать. И будут сенсации. Я люблю их, поэтому они будут. Для меня главное сейчас — подготовить Трусову так, чтобы она была суперспортсменом во всех направлениях. Не только в прыжках, но и во вращениях, и в харизме, и в скольжении, и в донесении образа судьям и зрителям. Эту задачу мы перед собой уже поставили, мы с Сережей Розановым на одной волне. Он суперпрофессионал. Я, кстати, знаю его очень давно. Думаю, у нас все получится.

— Я хотел спросить про ваше видение Трусовой. Считаете, что предыдущие ее программы были неудачными?

— Почему же? Ее программы были очень неплохими. Она достойно каталась. Но нет на сегодняшний день в мире женского одиночного катания универсального солдата, который был бы развит на все 100% как в технической составляющей, так и в харизме, и катании. Не существует таких универсалов. Каждый в чем-то слабее другого. Если мы возьмем Юдзуру Ханю, вот он развит по всем пунктам и силен по всем позициям. Хочется, конечно, и Сашу Трусову сделать универсальным солдатом. Именно по указанным пунктам.

— Каким образом это можно сделать? У нее же сформировался профиль с уклоном в технический героизм.

— Да ладно, ей всего 15 лет! Еще расти и расти. Мы просто привыкли, что в 15 лет они все уже заканчивают. Надо менять эту ситуацию. У Саши все еще впереди, она в начале пути.

Плющенко vs Тутберидзe. Тренерский баттл, начавшийся с перехода Трусовой