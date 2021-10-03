Акатьева поблагодарила тренеров после победы на этапе «Гран-при» среди юниоров

Российская фигуристка Софья Акатьева выразила благодарность тренерскому штабу после победы на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске.

«С огромной благодарностью к тренерскому штабу Этери Тутберидзе за ваш труд!

Работаем дальше", — написала Акатьева в Instagram.

В произвольной программе 14-летняя спортсменка исполнила тройной аксель и три четверных прыжка. По сумме программ фигуристка набрала 225,64 балла.