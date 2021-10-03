Акатьева поблагодарила тренеров после победы на этапе «Гран-при» среди юниоров
15:44
Российская фигуристка Софья Акатьева выразила благодарность тренерскому штабу после победы на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске.
«С огромной благодарностью к тренерскому штабу Этери Тутберидзе за ваш труд!
Работаем дальше", — написала Акатьева в Instagram.
В произвольной программе 14-летняя спортсменка исполнила тройной аксель и три четверных прыжка. По сумме программ фигуристка набрала 225,64 балла.
Читайте также
Кровавый кошмар из лихих девяностых. Как уличный хулиган чуть не убил суперзвезду российского спорта
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю