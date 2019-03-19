Ханю упал на тренировке перед чемпионатом мира и едва не поскользнулся перед Орсером

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю неудачно откатал свою произвольную программу на разминке перед стартом чемпионата мира. Ханю упал на первом же четверном прыжке и поднялся со льда только через несколько секунд, после этого поехав к тренеру Брайану Орсеру. Однако он все же докатал программу до конца под крики японских болельщиков. Свободных мест на тренировочном катке Сайтама Супер Арены не было.

Прямо перед прокатом с Ханю произошел еще один, уже курьезный момент, вызвавший смех аудитории. Японец едва не упал при торможении перед Орсером, но успел схватиться за бортик. К счастью, никаких повреждений у чемпиона не зафиксировано.

Мужские соревнования на чемпионате мира стартуют 21 марта. Россию представят Михаил Коляда, Александр Самарин и Андрей Лазукин. (Дмитрий Кузнецов)