Ханю о победе на чемпионате Японии: «Будто гора с плеч упала»

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю высказался о победе на чемпионате Японии.

«Как будто гора с плеч упала. Если честно, перед разминкой я чувствовал, что вот-вот расплачусь. Думал о том, сколько мне еще раз надо будет выступить в подобной атмосфере. Думал обо всей той работе, которую проделал до сих пор.

Тренировка складывалась для меня тяжело, так что итог — огромное облегчение. Четверной аксель — это действительно сложно. Но я ощутил его частью своей программы, и рад этому. Буду продолжать работать», — приводит слова Ханю Olympics.

26 декабря Ханю в шестой раз в карьере выиграл национальный чемпионат (322,36). Он стал первым в мире фигуристом, который исполнил четверной аксель на соревнованиях. В произвольной программе японец зашел на него первым элементом, но выехал на две ноги с недокрутом в пол-оборота.