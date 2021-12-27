Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Ханю о победе на чемпионате Японии: «Будто гора с плеч упала»

Ханю поделился эмоциями после победы на чемпионате Японии по фигурному катанию
11:19
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю высказался о победе на чемпионате Японии.

«Как будто гора с плеч упала. Если честно, перед разминкой я чувствовал, что вот-вот расплачусь. Думал о том, сколько мне еще раз надо будет выступить в подобной атмосфере. Думал обо всей той работе, которую проделал до сих пор.

Тренировка складывалась для меня тяжело, так что итог — огромное облегчение. Четверной аксель — это действительно сложно. Но я ощутил его частью своей программы, и рад этому. Буду продолжать работать», — приводит слова Ханю Olympics.

26 декабря Ханю в шестой раз в карьере выиграл национальный чемпионат (322,36). Он стал первым в мире фигуристом, который исполнил четверной аксель на соревнованиях. В произвольной программе японец зашел на него первым элементом, но выехал на две ноги с недокрутом в пол-оборота.

Дополнительная информация:

https://olympics.com/en/news/japan-figure-skating-nationals-hanyu-uno-kagiyama-beijing-olympics

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Что нужно сделать России, чтобы успешно выступить на МЧМ? Поражение на старте болезненно, но худшее не произошло
Стали известны подробности убийства семьи в Канске
1
0
Реклама